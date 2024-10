Meteo a Palermo: attesa una forte ondata di maltempo, previsti nubifragi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il perdurare dell'assenza delle piogge in Sicilia sta rendendo il clima della prima parte di questo autunno particolarmente secco e caldo. Tuttavia, nel corso dei prossimi giorni una depressione di origine atlantica si porterà a ridosso dell'Isola portando le tanto attese piogge e un deciso calo Palermotoday.it - Meteo a Palermo: attesa una forte ondata di maltempo, previsti nubifragi Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il perdurare dell'assenza delle piogge in Sicilia sta rendendo il clima della prima parte di questo autunno particolarmente secco e caldo. Tuttavia, nel corso dei prossimi giorni una depressione di origine atlantica si porterà a ridosso dell'Isola portando le tanto attese piogge e un deciso calo

