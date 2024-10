Meloni riunisce gli “ammiratori” europei del modello Albania. La Germania è contraria agli hub per i rimpatri, Parigi ci pensa e l’Olanda guarda all’Uganda (Di giovedì 17 ottobre 2024) C’è una foto che ritrae i leader europei di destra e la premier socialista danese durante una riunione ristretta prima del Consiglio europeo. Insieme a Giorgia Meloni e Ursula Von Der Leyen ci sono i capi di Olanda, Polonia, Grecia, Austria, Cipro, Ungheria, Malta, Slovacchia, Repubblica Ceca. Sono quelli a cui piace il protocollo siglato tra Italia-Albania, che approvano i cosiddetti return hubs, gli hub per i rimpatri nei Paesi extra-Ue e che vogliono una linea (ancora) più dura sull’immigrazione. Nel corso del vertice, la presidente del Consiglio italiana ha presentato l’intesa firmata con il premier albanese Edi Rama, all’indomani dell’arrivo dei primi 16 migranti nel porto di Shengjin e del rientro dei 4 (due minori, due vulnerabili) in Italia, sottolineandone il ruolo nell’azione di contrasto ai trafficanti di esseri umani. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 17 ottobre 2024) C’è una foto che ritrae i leaderdi destra e la premier socialista danese durante una riunione ristretta prima del Consiglio europeo. Insieme a Giorgiae Ursula Von Der Leyen ci sono i capi di Olanda, Polonia, Grecia, Austria, Cipro, Ungheria, Malta, Slovacchia, Repubblica Ceca. Sono quelli a cui piace il protocollo siglato tra Italia-, che approvano i cosiddetti return hubs, gli hub per inei Paesi extra-Ue e che vogliono una linea (ancora) più dura sull’immigrazione. Nel corso del vertice, la presidente del Consiglio italiana ha presentato l’intesa firmata con il premier albanese Edi Rama, all’indomani dell’arrivo dei primi 16 migranti nel porto di Shengjin e del rientro dei 4 (due minori, due vulnerabili) in Italia, sottolineandone il ruolo nell’azione di contrasto ai trafficanti di esseri umani.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - Meloni : molti Paesi europei guardano a modello Albania - Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine del vertice Ue-Paesi del Golfo a Bruxelles. it. (askanews) – “Ci sono molti Paesi europei che guardano al protocollo con l’Albania e alle politiche che l’Italia ha portato avanti in questi anni. Domani mattina siamo i promotori di un incontro tra Paesi ‘like-mindend’ in tema di immigrazione che pare sarà molto partecipato: c’è ... (Ildenaro.it)

Il convegno anti-gender in Croazia pagato dall’Ue : la mossa di Meloni per riunire i pro-vita europei - Parteciperà all'evento anche la ministra della Famiglia Eugenia Roccella. Continua a leggere . Dal 18 al 20 ottobre si tiene a Dubrovnik, in Croazia, l’European Congress of Families, finanziato con soldi dell'Ue e organizzato da ECR, che punta a riunire la galassia dei conservatori per fare propaganda pro-famiglia e anti-gender. (Fanpage.it)

Fondi europei - concorso per 2.200 nuove assunzioni al Sud : Vietri (FdI) ringrazia Meloni - "Il Governo Meloni conferma il suo impegno per il rilancio del Sud Italia, varando misure concrete e immediate che rispondono alle reali esigenze dei territori". Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d'Italia Imma Vietri commentando il via libera al concorso per... (Salernotoday.it)