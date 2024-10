Medioriente: Crosetto, fuga da Libano minerebbe credibilità Onu (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ott. (LaPresse) – “La nostra partecipazione a Unifil, che proseguirà fino a quando ve ne sarà la necessità e le Nazioni Unite,insieme ai 50 Stati contributori, non decideranno diversamente. Andare via ora non porterebbe alcun beneficio e minerebbe, forse definitivamente, la credibilità stessa delle Nazioni Unite”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, nel corso della sua informativa al Senato. Lapresse.it - Medioriente: Crosetto, fuga da Libano minerebbe credibilità Onu Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ott. (LaPresse) – “La nostra partecipazione a Unifil, che proseguirà fino a quando ve ne sarà la necessità e le Nazioni Unite,insieme ai 50 Stati contributori, non decideranno diversamente. Andare via ora non porterebbe alcun beneficio e, forse definitivamente, lastessa delle Nazioni Unite”. Lo ha detto Guido, ministro della Difesa, nel corso della sua informativa al Senato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medioriente : Crosetto - Israele ha diritto a difendersi ma rispetti unifil - Milano, 17 ott. Un’affermazione e una posizione nella quale crediamo, non prammatica, allo stesso tempo e con la stessa forza chiediamo a Israele di attenersi in modo rigoroso alle regole del diritto internazionale, di proteggere l’incolpevole popolazione civile, il diritto internazionale e l’Unifil”. (Lapresse.it)

Medioriente : Crosetto - troppo rischioso incontro Meloni-contingente Libano - “Le condizioni di sicurezza non lo consentiranno – ha detto -. Roma, 16 ott. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato da Bruno Vespa a Cinque minuti. Sarebbe troppo pericoloso per il presidente del Consiglio, perché non sono possibili spostamenti in elicottero, ma soltanto su strada. (Lapresse.it)

Medioriente : Crosetto - atto inaccettabile contro forze di pace - Il generale Portolano ha prontamente interloquito con il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane, generale Herzi Halevi, ribadendo la necessità di evitare ulteriori azioni ostili. (LaPresse) – “L’incidente costituisce un atto inaccettabile nei confronti della forza di pace delle Nazioni Unite, il cui mandato è orientato esclusivamente al mantenimento della stabilità e della ... (Lapresse.it)