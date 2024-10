Mario Rui reintegrato in rosa, cosa succederà? Spunta la proposta di Manna (Di giovedì 17 ottobre 2024) cosa farà il Napoli con Mario Rui? Il giocatore è stato reintegrato in rosa ma resta fuori dal progetto, Spunta fuori la proposta di Manna. Il reintegro di Mario Rui all’interno della rosa azzurra è una delle notizie che sta tenendo banco in questi giorno. Il giocatore portoghese, dopo essersi rivolto all’Associazione Calciatori con un’istanza, ha ottenuto la possibilità di allenarsi nuovamente con la squadra dopo giorni di isolamento. La situazione sta prendendo dunque una forma molto particolare, considerando che Mario Rui è fuori rosa e di fatto fuori dal progetto azzurro. cosa può accadere dunque nel prossimo futuro? Al momento è difficile pensare che si possa andare avanti c0si, come separati in casa con un contratto in scadenza nel 2026. Club e giocatore dovranno incontrarsi per trovare la soluzione migliore che possa fare al caso di entrambi. Spazionapoli.it - Mario Rui reintegrato in rosa, cosa succederà? Spunta la proposta di Manna Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)farà il Napoli conRui? Il giocatore è statoinma resta fuori dal progetto,fuori ladi. Il reintegro diRui all’interno dellaazzurra è una delle notizie che sta tenendo banco in questi giorno. Il giocatore portoghese, dopo essersi rivolto all’Associazione Calciatori con un’istanza, ha ottenuto la possibilità di allenarsi nuovamente con la squadra dopo giorni di isolamento. La situazione sta prendendo dunque una forma molto particolare, considerando cheRui è fuorie di fatto fuori dal progetto azzurro.può accadere dunque nel prossimo futuro? Al momento è difficile pensare che si possa andare avanti c0si, come separati in casa con un contratto in scadenza nel 2026. Club e giocatore dovranno incontrarsi per trovare la soluzione migliore che possa fare al caso di entrambi.

