Maltempo in Liguria: allarme piena per il fiume Entella, chiuso il casello di Chiavari sulla A12 (Di giovedì 17 ottobre 2024) A causa dell’ondata di Maltempo che sta colpendo il centro-levante della Liguria, il Comune di Chiavari ha dichiarato la fase di allarme per la piena del fiume Entella. L’amministrazione ha invitato la popolazione a “abbandonare i piani strada o sotto strada e salire ai piani alti degli edifici o uscire dalle zone a rischio”, al fine di garantire la massima sicurezza durante l’emergenza. La situazione si è aggravata al punto che Autostrade per l’Italia ha comunicato la chiusura del casello di Chiavari lungo l’A12, sia in entrata che in uscita, a causa degli allagamenti che hanno interessato la viabilità ordinaria. Il blocco interessa entrambe le direzioni di marcia. allarme per il torrente Rupinaro e allagamenti a Lavagna A Chiavari, oltre al fiume Entella, è scattata anche l’allerta per la piena del torrente Rupinaro, un altro corso d’acqua che attraversa la città. Thesocialpost.it - Maltempo in Liguria: allarme piena per il fiume Entella, chiuso il casello di Chiavari sulla A12 Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) A causa dell’ondata diche sta colpendo il centro-levante della, il Comune diha dichiarato la fase diper ladel. L’amministrazione ha invitato la popolazione a “abbandonare i piani strada o sotto strada e salire ai piani alti degli edifici o uscire dalle zone a rischio”, al fine di garantire la massima sicurezza durante l’emergenza. La situazione si è aggravata al punto che Autostrade per l’Italia ha comunicato la chiusura deldilungo l’A12, sia in entrata che in uscita, a causa degli allagamenti che hanno interessato la viabilità ordinaria. Il blocco interessa entrambe le direzioni di marcia.per il torrente Rupinaro e allagamenti a Lavagna A, oltre al, è scattata anche l’allerta per ladel torrente Rupinaro, un altro corso d’acqua che attraversa la città.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - allerta meteo arancione domani 18 ottobre in Liguria e altre 4 regioni : elenco comuni scuole chiuse - In Liguria domani 18 ottobre è stata diramata un'allerta meteo arancione per temporali, con conseguente chiusura delle scuole. Anche in Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto sarà in vigore l'allerta arancione. La Protezione Civile ha emesso l'avviso e diversi comuni hanno deciso di sospendere le lezioni, tra cui le province di Savona, La Spezia e Genova. (Fanpage.it)

Allerta maltempo in Liguria - evacuati i bimbi di una scuola a Recco - esondato il fiume Entella - Gli alunni di una scuola materna di Recco sono stati trasferiti in un'altra struttura scolastica più sicura a causa della piena del torrente. A Chiavari è esondato il fiume Entella.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maltempo - forti piogge in Liguria. Allerta arancione a Milano e in Emilia-Romagna - Nelle scorse ore la Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo su Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana. La perturbazione atlantica continua a stazionare nella zona del Mediterraneo, creando allagamenti e disagi soprattutto nel nord e in alcune delle regioni centrali del Paese. Forti temporali, grandinate e forti raffiche di vento […]. (Periodicodaily.com)