Maltempo in Francia, sud del Paese sott'acqua (Di giovedì 17 ottobre 2024) Piogge definite "eccezionali" dai servizi meteo hanno investito il sud della Francia dove inondazioni e piene di fiumi hanno provocato situazioni di grave rischio per le popolazioni. Sei i dipartimenti in allerta rossa, il massimo grado di attenzione: l'Alta Loira, l'Arde'che, il Rodano, la Loira, la Loze're e le Alpi Marittime. Finora, nelle zone inondate,

La Francia ha concesso un visto temporaneo a sei soldati russi che hanno disertato. Ma è probabile che i numeri reali siano di gran lunga maggiori, considerati i tentativi sistematici del Cremlino di nascondere informazioni sull'esercito. I sei soldati sono arrivati a Parigi dopo essere fuggiti in Kazakistan L'organizzazione Go By The Forest ha spiegato che ...

Mbappé scatena il putiferio tra Francia e Spagna : non l'hanno presa bene. L'assenza di Mbappé con la Francia scatena le polemiche: gradisce solo il Real Madrid Mbappé ha scelto di non far parte della spedizione della sua Nazionale nella pausa di ottobre, una scelta che ha fatto storcere il naso a molti e che avrebbe radici molto più profonde.

Il paramedico - il pilota e il giornalista : chi sono gli uomini che hanno violentato Gisele Pelicot in Francia. Anche alcuni dei volti degli aggressori sono diventati noti nell'ambito del processo per violenza sessuale. I nomi dei 50 uomini accusati di aver violentato Gisele Pelicot in Francia mentre quest'ultima era incosciente dopo essere stata drogata dal marito Dominique Pelicot sono stati resi pubblici.