Maltempo, attivato il Mose a Venezia: attesa marea fino a 110 centimetri (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Maltempo condiziona anche il Veneto. È stato attivato il sistema Mose a Venezia: il Centro Maree avvisa che sono attesi in mare fino a 110 centimetri per la giornata di oggi. In città, il livello di marea potrà raggiungere 95 centimetri. Lapresse.it - Maltempo, attivato il Mose a Venezia: attesa marea fino a 110 centimetri Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilcondiziona anche il Veneto. È statoil sistema: il Centro Maree avvisa che sono attesi in marea 110per la giornata di oggi. In città, il livello dipotrà raggiungere 95

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Italia - allerta arancione e scuole chiuse : a Venezia attivato il Mose - Scuole chiuse e innumerevoli disagi in Liguria, mentre a Venezia si attendono picchi di marea da oltre 110 centimetri L'articolo Maltempo in Italia, allerta arancione e scuole chiuse: a Venezia attivato il Mose proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Maltempo - riaprono in serata i ponti : attivato il monitoraggio notturno - AGGIORNAMENTO ORE 21.30: A Modena vengono riaperti alla circolazione, intorno alle 23, Ponte Alto sul Secchia e ponte dell'Uccellino, tra Modena e Soliera. Il livello del fiume, cosi come quello del Panaro, infatti, sta scendendo sotto la soglia precauzionale e il colmo di piena, causato dal... (Modenatoday.it)

Maltempo - ancora chiusi i ponti : attivato il monitoraggio notturno - AGGIORNAMENTO ORE 19. La piena sta. . . 00: Rimangono chiusi per motivi precauzionali e riapriranno appena ce ne saranno le condizioni, forse anche in serata o nella notte, i ponti su fiumi e torrenti modenesi chiusi alla circolazione la notte scorsa in seguito all’innalzamento del livello idrico. (Modenatoday.it)