Oasport.it - LIVE Perugia-Conegliano 0-3, A1 volley femminile in DIRETTA: le Pantere dominano e agganciano Milano in classifica

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-25 La partita finisce con un errore in battuta di. 21-24 Errore in attacco di Lubian. 20-24 Servizio lungo di Chirichella. 19-24 Errore in attacco di, ci sono 5 match-point per. 19-23 Diagonale profonda di Nemeth da seconda linea. 18-23 Adigwe porta le sue a 2 punti dal match. 18-22 Primo tempo di Chirichella. 18-21 Bartolini approfitta di una slash. 17-21 Pipe vincente di Nemeth. 16-21 Fast di Chirichella, bellissima apertura di Chirichella. 16-20 Ricci attacca di prima intenzione. 15-20 Errore dai nove metri di Nemeth. 15-19 Muro ad uno mostruoso di Gardini su Lubian. 14-19 Gardini riporta le sua a -5. 13-19 Parallela potente di Nemeth. 12-19 Lungo il servizio di Bartolini. 12-18 Finisce qui la serie al servizio di Adigwe. 11-18 Non passa il primo tempo di Gryka.