La statua della Madonna che torna in chiesa dopo 99 anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) dopo ben 99 anni tornerà in chiesa la statuetta della Madonnina di Capo d'Orlando. L'opera era stata ritrovata nel 2011 pur rimanendo nella mani di un privato che oggi l'ha finalmente riconsegnata al vescovo di Patti, monsignor Guglielmo Giombanco. Quest'ultimo l'ha poi affidata a don Nello Messinatoday.it - La statua della Madonna che torna in chiesa dopo 99 anni Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)ben 99tornerà inla statuettaMadonnina di Capo d'Orlando. L'opera era stata ritrovata nel 2011 pur rimanendo nella mani di un privato che oggi l'ha finalmente riconsegnata al vescovo di Patti, monsignor Guglielmo Giombanco. Quest'ultimo l'ha poi affidata a don Nello

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pier Paolo Mariani - chirurgo : «Dopo un’operazione bisogna cercare di tornare rapidamente in campo. Vi racconto cosa è successo con Federico Chiesa…» - A La Gazzetta dello Sport ha raccontato come sia fondamentale lavorare sui tempi di recupero, prendendo come esempio quanto successo con i fratelli Chiesa: «Lorenzo lo abbiamo operato a Villa Stuart. Il professor Pier Paolo Mariani, chirurgo ortopedico di Villa Stuart, ha fatto diverse operazioni su giocatori di calcio. (Calcionews24.com)

Ultimati i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Ciriaco dopo l'incendio - I Vigili del Fuoco di Avellino hanno ultimato le operazioni di messa in sicurezza della Chiesa di San Ciriaco in piazza Vittoria a Torre Le Nocelle intorno alle ore 14'00 di oggi 30 settembre. Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (Avellinotoday.it)

“Non è stato mio padre - l’ha giurato” - il figlio di Andreotti interviene dopo le accuse di Rita Dalla Chiesa - Gli incontri tra Giulio Andreotti e Carlo Alberto Dalla Chiesa Per sgomberare il campo dalle supposizioni sui presunti conflitti tra il padre e il generale Dalla Chiesa, Stefano Andreotti ha voluto riportare alla luce un episodio inedito, raccontato dal giornalista Luigi Bisignani, testimone di un incontro riservato tra Giulio Andreotti e Carlo Alberto Dalla Chiesa, avvenuto nei primi anni ... (Thesocialpost.it)