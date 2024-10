Kvara out contro l’Empoli, al suo posto Neres! Spunta l’idea di Conte (Di giovedì 17 ottobre 2024) Khvicha Kvaratskhelia fuori per fare posto a David Neres: questa l’idea di Antonio Conte nelle ultime ore. Il Napoli si prepara alla prossima sfida che vedrà di fronte gli azzurri e l’Empoli, quest’ultima squadra che ha dimostrato di avere delle qualità interessanti e di essere sostanzialmente in grado di mettere in difficoltà chiunque. Certo, l’ultima sconfitta contro la Lazio grida vendetta, ma il campionato dei toscani è di tutto rispetto e lo confermano i pareggi contro Bologna e Juventus, senza contare la vittoria ad inizio campionato contro la Roma. Ecco perchè il Napoli dovrà approcciarsi alla partita con grande attenzione e con l’idea di dover schierare una formazione che possa esprimere grande attenzione e soprattutto condizione fisica. Spazionapoli.it - Kvara out contro l’Empoli, al suo posto Neres! Spunta l’idea di Conte Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Khvichatskhelia fuori per farea David: questadi Antonionelle ultime ore. Il Napoli si prepara alla prossima sfida che vedrà di fronte gli azzurri e, quest’ultima squadra che ha dimostrato di avere delle qualità interessanti e di essere sostanzialmente in grado di mettere in difficoltà chiunque. Certo, l’ultima sconfittala Lazio grida vendetta, ma il campionato dei toscani è di tutto rispetto e lo confermano i pareggiBologna e Juventus, senza contare la vittoria ad inizio campionatola Roma. Ecco perchè il Napoli dovrà approcciarsi alla partita con grande attenzione e condi dover schierare una formazione che possa esprimere grande attenzione e soprattutto condizione fisica.

Lobotka a rischio per l’Empoli - al suo posto pronto all’esordio Gilmour (Gazzetta) - . Lobo è rimasto in campo fino all’83’, quando poi è stato costretto a fermarsi e a chiedere il cambio: oggi rientrerà in Italia e sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, ma l’idea è che salterà la trasferta di domenica a Empoli. Un problema muscolare, a un flessore, accusato nel corso della seconda e ultima partita giocata ieri dalla sua Slovacchia contro l’Azerbaigian, in trasferta ... (Ilnapolista.it)

La Lazio batte 2-1 in rimonta l’Empoli e aggancia la Juve al terzo posto - Palla però colpita male anche in questo caso e l’azione sfuma. Fuori Tavares, Dia e Zaccagni, entrano Noslin, Castrovilli e Luca Pellegrini. Al 5? del secondo tempo Castellanos si fa parare un rigore da Vasquez. Al 6? Guendouzi apre a destra per Lazzari, libero di prendere campo e poi crossare a centroarea. (Seriea24.it)

