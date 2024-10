Kate Middleton, sparito l’anello di fidanzamento dal dito: il motivo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Social. Kate Middleton, sparito l’anello di fidanzamento dal dito: il motivo. Kate Middleton è una principessa della famiglia reale britannica, moglie dell’erede al trono William, principe del Galles. Il fidanzamento ufficiale con William è stato annunciato nel novembre del 2010 e la coppia è convolata a nozze il 29 aprile 2011 nell’abbazia di Westminster. I loro figli, George, Charlotte e Louis, sono rispettivamente secondo, terza e quarto in linea di successione al trono britannico, dopo il padre. Da quasi un anno la Principessa lotta contro un tumore e solo da poco è tornata ad apparire in pubblico. In una delle sue uscite pubbliche in molti hanno notato che l’anello di fidanzamento di Kate Middleton è sparito. Tvzap.it - Kate Middleton, sparito l’anello di fidanzamento dal dito: il motivo Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Social.didal: ilè una principessa della famiglia reale britannica, moglie dell’erede al trono William, principe del Galles. Ilufficiale con William è stato annunciato nel novembre del 2010 e la coppia è convolata a nozze il 29 aprile 2011 nell’abbazia di Westminster. I loro figli, George, Charlotte e Louis, sono rispettivamente secondo, terza e quarto in linea di successione al trono britannico, dopo il padre. Da quasi un anno la Principessa lotta contro un tumore e solo da poco è tornata ad apparire in pubblico. In una delle sue uscite pubbliche in molti hanno notato chedidi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il cappotto perfetto per l’autunno è marrone cioccolato. Come quello di Kate Middleton - E se c’è un membro della Royal family che difficilmente sbaglia look o abbinamenti, quella è proprio lei: sempre perfetta in ogni occasione, ci regala le linee guida per essere sofisticate in ogni situazione. Gli abbinamenti possono essere i più disparati, ma bisogna sempre ricordare che si può giocare con i contrasti di colori e stili. (Dilei.it)

La partita di calcio - i saluti e le altre mamme : Kate Middleton rispunta in pubblico - Occhi puntati sulla principessa di Galles, da poco tornata a mostrarsi al pubblico. Kate appare sorridente mentre assiste alla partita del terzo figlio e parla con le altre mamme. (Ilgiornale.it)

Kate Middleton non indossa più l’anello di fidanzamento : il significato simbolico delle nuove fedine - Sono tre mesi che Kate Middleton non indossa più l'anello di fidanzamento regalatole da William nel 2010: cosa è successo al prezioso e con quali gioielli è stato sostituito?Continua a leggere . (Fanpage.it)