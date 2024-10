Spazionapoli.it - Infortunio Lobotka, i tempi di recupero: svelata la potenziale data del rientro

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ieri il comunicato ufficiale che ha dato la brutta notizia: Stansi è fatto male e dovrà resterà fermo per qualche tempo. Ecco quando potrebbe rientrare il centrocampista slovacco. L’diriapre sicuramente il dibattito su quanto le nazionali vadano a condizionare i club ogni qual volta un giocatore si fa male. Stavolta il Napoli deve fare i conti con l’di Stanche con la Slovacchia ha rimediato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro, come comunicato in via ufficiale proprio dalla SSC Napoli. Un problema muscolare che, dunque, costringerà il giocatore a fermarsi e metterà Antonio Conte nelle condizioni di non poter schierare uno degli elementi principali della sua formazione titolare.