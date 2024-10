Gravi sanzioni per il Settebello: 6 mesi di squalifica e ammenda dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Settebello, la nazionale italiana di pallanuoto, è stato condannato a sei mesi di squalifica dalla Aquatics Integrity Unit della World Aquatics, insieme a un’ammenda di 50.000 dollari da saldare entro il 15 gennaio 2025. Questo provvedimento deriva dalla contestata partita dei quarti di finale contro l’Ungheria durante le Olimpiadi di Parigi 2024, dove un errore tecnico da parte degli arbitri e del VAR ha segnato il destino della squadra. La decisione è stata comunicata oggi, 17 ottobre 2023, dalla Federnuoto. Dettagli della squalifica e ammenda La squalifica del Settebello avrà inizio oggi e durerà per sei mesi, durante i quali la squadra non potrà competere in eventi ufficiali. Oltre alla sospensione, è prevista un’ammenda di 50.000 dollari, che dovrà essere versata entro il termine stabilito. Gaeta.it - Gravi sanzioni per il Settebello: 6 mesi di squalifica e ammenda dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il, la nazionale italiana di pallanuoto, è stato condannato a seididalla Aquatics Integrity Unit della World Aquatics, insieme a un’di 50.000 dollari da saldare entro il 15 gennaio 2025. Questo provvedimento deriva dalla contestata partita dei quarti di finale contro l’Ungheria durante ledi, dove un errore tecnico da parte degli arbitri e del VAR ha segnato il destino della squadra. La decisione è stata comunicata oggi, 17 ottobre 2023, dalla Federnuoto. Dettagli dellaLadelavrà inizio oggi e durerà per sei, durante i quali la squadra non potrà competere in eventi ufficiali. Oltre alla sospensione, è prevista un’di 50.000 dollari, che dovrà essere versata entro il termine stabilito.

