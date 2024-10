Grande successo per l'Impact Marketing Award del 17 ottobre 2024 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è concluso con Grande successo l'Impact Marketing Award, tenutosi all'interno di Impact, il punto d'incontro tra innovazione e business che ha visto partecipare manager e leader aziendali visionari, uniti dall'obiettivo di generare un impatto positivo sulla comunità e sull'ambiente. L'evento, organizzato da Gabriele Carboni, cofondatore di Weevo, in collaborazione con NWG Energia, ha celebrato le eccellenze del Marketing sostenibile e responsabile. Gabriele Carboni, definito da Philip Kotler come "La Stella Polare del Marketing a Impatto", ha aperto la giornata sottolineando l'importanza di coniugare business e sostenibilità. Ha inoltre presentato il concetto di Impact Marketing, sviluppato insieme a Kotler, che si propone di plasmare il futuro del Marketing per i prossimi 100 anni. Liberoquotidiano.it - Grande successo per l'Impact Marketing Award del 17 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è concluso conl', tenutosi all'interno di, il punto d'incontro tra innovazione e business che ha visto partecipare manager e leader aziendali visionari, uniti dall'obiettivo di generare un impatto positivo sulla comunità e sull'ambiente. L'evento, organizzato da Gabriele Carboni, cofondatore di Weevo, in collaborazione con NWG Energia, ha celebrato le eccellenze delsostenibile e responsabile. Gabriele Carboni, definito da Philip Kotler come "La Stella Polare dela Impatto", ha aperto la giornata sottolineando l'importanza di coniugare business e sostenibilità. Ha inoltre presentato il concetto di, sviluppato insieme a Kotler, che si propone di plasmare il futuro delper i prossimi 100 anni.

