Giochi del Mediterraneo 2026, arrivano 25 milioni: dal Governo le risorse per l?organizzazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) arrivano dal Consiglio dei ministri altri 25 milioni per i Giochi del Mediterraneo di Taranto. Sono stati deliberati nella riunione dell?altra sera e si aggiungono ai 275 stanziati tra

Giochi Mediterraneo - gare di volley al PalaPentassuglia : sopralluogo positivo - BRINDISI – E’ sempre più concreta la possibilità che il PalaPentassuglia possa ospitare le gare di pallavolo, in occasione dei Giochi del Mediterraneo in programma nel 2026 a Taranto. Stamattina (mercoledì 16 ottobre) i tecnici della struttura commissariale e del Comune di Brindisi, in presenza... (Brindisireport.it)

Giochi del Mediterraneo - per evitare incidenti nei cantieri arriva un bollino per la sicurezza - Una sorta di bollinatura per assicurare una priorità: la sicurezza nei cantieri delle opere per i Giochi del Mediterraneo. E siccome gli interventi in questione sono tanti - 40 da realizzare... (Quotidianodipuglia.it)

Montemesola - al via il cantiere per i Giochi del Mediterraneo - Il Comune di Montemesola ha siglato con il commissario Ferrarese, una prima convenzione per importi pari a 1 milione di euro, per la ristrutturazione e messa in sicurezza del palazzetto dello sport. Tarantini Time QuotidianoE’ Montemesola il primo comune della provincia di Taranto che ha consegnato i lavori e contestualmente dato avvio al cantiere, per le opere finanziate in occasione dei ... (Tarantinitime.it)