GF, Shaila e Lorenzo vicini: "Mi sento male", lacrime e confessioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 17 Ottobre 2024 12:55 pm by Redazione Al Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno un confronto, dopo le ultime divergenze. In particolare, i due si sono allontanati nel corso di queste settimane, con l'ex Velina di Striscia la Notizia sempre più vicina a Javier Martinez. Ma ecco che ora la ballerina intende avere un chiarimento definitivo con Lorenzo. A detta di molti telespettatori, Shaila sarebbe più interessata a Spolverato che a Javier. E i fan di quest'ultimo dovrebbero prestare attenzione a ciò che sta accadendo in queste ore nella Casa, visto che la stessa gieffina ammette di avere il cuore spezzato. Grande Fratello news: Shaila col cuore spezzato per Lorenzo Leggi anche: Grande Fratello vip news ultim'ora sondaggi oggi: i più votati il 21/10 Le ultime notizie dalla Casa del Grande Fratello vedono protagonisti Shaila e Lorenzo.

Shaila e Lorenzo nuovo confronto al GF - lei spiazza. “Mi hai spezzato il cuore” - Riusciranno nel loro intento? . Ad un certo punto, poi, il confronto ha preso una piega del tutto inaspettata. Shaila, infatti, è scoppiata in lacrime e non è riuscita a trattenersi. Spesso agisce di istinto, e finisce per commettere degli errori, senza poi ammetterli. I due, finalmente, dopo giorni di freddezza e silenzi, hanno trovato il coraggio di affrontarsi e di dirsi, una volta per tutte, ... (Tutto.tv)

Uomini e Donne - ex cavaliere del parterre over confessa : "Shaila gioca con i sentimenti di Lorenzo e Javier" - L'ex cavaliere di Uomini e Donne, Giuliano Giuliani, rivela il suo pensiero su Mario Cusitore e Armando Incarnato e commenta il comportamento assunto da Shaila Gatta nei confronti di Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. (Comingsoon.it)

Lorenzo Spolverato fa un nuovo sfogo contro Shaila al GF - Amanda lo consola - Lui ha risposto in maniera affermativa, ma ha specificato che adesso non è più così. Il ragazzo ha ammesso che, ormai, tra di loro sembra non ci sia più nulla da fare. Sarà davvero tutto finito tra di loro? . Proprio in virtù di questo, è convinto che, ormai, si sia giunti ad un punto di non ritorno. (Tutto.tv)