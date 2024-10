Fiorentina, Kouamé rinnova fino al 2027: «Firenze è casa mia. Mi ha sorpreso questa cosa» (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’attaccante della Fiorentina ha parlato subito dopo la notizia del rinnovo con il club toscano Christian Kouame resterà alla Fiorentina. A renderlo ufficiale è stato lo stesso club viola che ha annunciato il prolungamento di contratto fino al 2027 con tanto di alcune dichiarazioni dell’ex attaccante del Genoa. COME STAI – «Sto bene, stamani è stato Calcionews24.com - Fiorentina, Kouamé rinnova fino al 2027: «Firenze è casa mia. Mi ha sorpreso questa cosa» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’attaccante dellaha parlato subito dopo la notizia del rinnovo con il club toscano Christian Kouame resterà alla. A renderlo ufficiale è stato lo stesso club viola che ha annunciato il prolungamento di contrattoalcon tanto di alcune dichiarazioni dell’ex attaccante del Genoa. COME STAI – «Sto bene, stamani è stato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiorentina - Kouame prolunga fino al 2027 - . La notizia, nell'aria da tempo, è stata ufficializzata oggi dal club viola tramite i propri canali. Il giocatore ivoriano, 27 anni il prossimo dicembre, ha messo assieme finora con la Fiorentina 133 presenze fra campionato e coppe, con 10 gol e 14 assist: con il nuovo accordo andrà a percepire un ingaggio da 1,4 milioni di euro annui. (Sport.quotidiano.net)

Fiorentina : rinnovo di contratto fino al 2027 per Kouamé - . Il giocatore ivoriano, 27 anni il prossimo dicembre e in Viola dal 2020, ha messo assieme finora con la Fiorentina 133 presenze fra campionato e coppe, con 10 gol e 14 assist: con il nuovo accordo andrà a percepire un ingaggio da 1. L’attaccante della Fiorentina Christian Kouamé, in scadenza di contratto il prossimo giugno, ha prolungato il suo contratto per altre due stagioni, fino al 2027. (Sportface.it)

Fiorentina - Palladino : "Il bilancio finora è positivo. Difficoltà? Vi spiego" - "Il bilancio è sicuramente positivo per quanto mi riguarda. . Il tecnico viola ha fatto un bilancio su questa prima parte di stagione, oltre a parlare di alcuni singoli della squadra. . Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Raffaele Palladino è tornato a parlare in vista del ritorno del campionato. (Firenzetoday.it)