Farmaci, Egualia: "Oltre 18 mld nel 2022 giro d'affari generici in Europa" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute ) - "Il mercato dei Farmaci equivalenti in Europa evidenzia un notevole dinamismo: i dati di fatturato delle principali aziende europee forniscono una panoramica, seppur parziale, delle dimensioni e delle caratteristiche strutturali del settore nei vari Paesi. L'analisi di 156 aziende distribuite in 18 nazioni sottolinea il ruolo cruciale dell'Europa nell'industria farmaceutica, con un giro d'affari che ha superato i 18 miliardi di euro nel 2022, segnando un incremento del 13% rispetto all'anno precedente". E' quanto emerge dal report di Osservatorio Nomisma per Egualia 'Il sistema dei Farmaci equivalenti in Italia 2024', presentato oggi a Roma. Liberoquotidiano.it - Farmaci, Egualia: "Oltre 18 mld nel 2022 giro d'affari generici in Europa" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute ) - "Il mercato deiequivalenti inevidenzia un notevole dinamismo: i dati di fatturato delle principali aziende europee forniscono una panoramica, seppur parziale, delle dimensioni e delle caratteristiche strutturali del settore nei vari Paesi. L'analisi di 156 aziende distribuite in 18 nazioni sottolinea il ruolo cruciale dell'nell'industria farmaceutica, con und'che ha superato i 18 miliardi di euro nel, segnando un incremento del 13% rispetto all'anno precedente". E' quanto emerge dal report di Osservatorio Nomisma per'Il sistema deiequivalenti in Italia 2024', presentato oggi a Roma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Ladispoli - Flavia Servizi : la farmacia di viale Europa riprende l’orario continuato - ilfaroonline. Ladispoli, 17 settembre 2024 – Flavia Servizi rende noto che la Farmacia n. Gli orari delle altre farmacie restano i seguenti: Farmacia n. 2 di viale Europa ha ripreso l’apertura con orario continuato, resta pertanto aperta dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 20:00. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ... (Ilfaroonline.it)

Farmaci - Europa approva prima terapia con inibitore segnale dell’attivina per la Iap - In combinazione con altre terapie per ipertensione arteriosa polmonare migliora capacità esercizio La Commissione europea (Ce) ha approvato sotatercept, in combinazione con altre terapie per l'ipertensione arteriosa polmonare (Iap), per il trattamento della Iap in pazienti adulti in classe funzionale (Cf) da II a III dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per migliorare la capacità di ... (Sbircialanotizia.it)

Farmaci - Europa approva prima terapia con inibitore segnale dell’attivina per la Iap - Lo annuncia Msd – conosciuta come Merck & Co. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, ... (Webmagazine24.it)