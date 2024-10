Espressioni di violenza nel carcere di Avellino: la segretaria del Sappe lancia un appello urgente (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione all’interno del carcere di Avellino continua a destare preoccupazione. Recenti episodi di violenza, documentati da Tiziana Guacci, segretaria regionale del Sappe, evidenziano un clima di tensione crescente. Gli atti di aggressione e i tentativi di sovvertire l’ordine all’interno della struttura penitenziaria sollevano interrogativi non solo sulla sicurezza degli agenti penitenziari, ma anche sulla gestione complessiva del sistema carcerario. Aggressione a un agente e tentativi di irruzione Nei giorni scorsi, un episodio di grave violenza ha messo in evidenza la precarietà della situazione nel carcere di Avellino. Un detenuto, approfittando di una momentanea vulnerabilità del sistema di sicurezza, ha aggredito un agente penitenziario afferrandolo per il collo, causando ferite significative alla testa e alla mano dell’ufficiale. Gaeta.it - Espressioni di violenza nel carcere di Avellino: la segretaria del Sappe lancia un appello urgente Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione all’interno deldicontinua a destare preoccupazione. Recenti episodi di, documentati da Tiziana Guacci,regionale del, evidenziano un clima di tensione crescente. Gli atti di aggressione e i tentativi di sovvertire l’ordine all’interno della struttura penitenziaria sollevano interrogativi non solo sulla sicurezza degli agenti penitenziari, ma anche sulla gestione complessiva del sistema carcerario. Aggressione a un agente e tentativi di irruzione Nei giorni scorsi, un episodio di graveha messo in evidenza la precarietà della situazione neldi. Un detenuto, approfittando di una momentanea vulnerabilità del sistema di sicurezza, ha aggredito un agente penitenziario afferrandolo per il collo, causando ferite significative alla testa e alla mano dell’ufficiale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carcere Bellizzi - ancora “ondate di violenza e sprezzo delle regole” - È fondamentale dare corso a riforme davvero strutturali nel sistema penitenziario e dell’esecuzione della pena nazionale”, conclude il leader nazionale del primo Sindacato della Polizia Penitenziaria. Così, la continua movimentazioni di personale nonché di Dirigenti con funzioni di Vice Comandanti “a tempo” non sta aiutando il personale in servizio, poiché essendo provvedimenti di natura ... (Anteprima24.it)

Ancora violenza tra le sbarre : tre agenti aggrediti al carcere minorile Malaspina - Tre agenti aggrediti al carcere minorile Malaspina. A renderlo noto è il segretario della Uilpa polizia penitenziaria Sicilia Gioacchino Veneziano. "Ieri - racconta - verso le 15, quando tre agenti, coadiuvati dall'ispettore, cercavano di effettuare la battitura delle inferriate, sono stati... (Palermotoday.it)

Rintracciato dai carabinieri - deve scontare una condanna per violenza sessuale e viene portato in carcere - Sono stati i carabinieri della stazione di Ronco all'Adige, nella giornata di venerdì 11 ottobre, a trarre in arresto un italiano classe 1991, disoccupato, eseguendo l'ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali del tribunale di Verona. Un provvedimento restrittivo emesso in... (Veronasera.it)