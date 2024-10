Anteprima24.it - Ennesima ondata di furti tra Benevento e provincia

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTrein abitazione, in città e innelle ultime ore. In via Pirandello nel capoluogo i malviventi hanno forzato la finestra posteriore del piano terra dello stabile, e hanno rubato vari monili in oro per un totale complessivo di circa 4000 euro. Inoltre hanno portato via un salvadanaio contenente 300 euro in monete. Sul posto sono giunti i Carabinieri del Comandole per effettuare i rilievi. Gli altri duesono stati effettuati a Pietrelcina nella serata di ieri. In via San Giuseppe i malviventi, dopo aver forzato una finestra in legno, hanno rubato due bracciali per un valore complessivo di circa 900 euro. Un altro furto è stato denunciato sempre a Pietrelcina in via Cannavina. I malviventi dopo essere entrati nell’abitazione da un balcone di una cameretta hanno rubato un braccialetto in oro di poco valore.