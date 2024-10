Dai mutui ai prestiti, cosa cambia con il taglio Bce: rate più leggere, scende il costo del debito pubblico (Di giovedì 17 ottobre 2024) rate dei mutui variabili in essere meno pesanti, tassi migliori per i finanziamenti e prestiti da richiedere da qui ai prossimi mesi. E un costo per rifinanziare il debito pubblico , in primis quello dell’Italia, che si riduce come già evidenziato dall’andamento dello spread, ai minimi degli ultimi tre anni. La decisione della Bce di tagliare il costo del denaro di 25 punti, visto il rallentamento Feedpress.me - Dai mutui ai prestiti, cosa cambia con il taglio Bce: rate più leggere, scende il costo del debito pubblico Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 17 ottobre 2024)deivariabili in essere meno pesanti, tassi migliori per i finanziamenti eda richiedere da qui ai prossimi mesi. E unper rifinanziare il, in primis quello dell’Italia, che si riduce come già evidenziato dall’andamento dello spread, ai minimi degli ultimi tre anni. La decisione della Bce di tagliare ildel denaro di 25 punti, visto il rallentamento

Bce taglia i tassi dello 0 - 25% cosa cambia per le famiglie tra mutui e prestiti - Nel 2024, dopo i tre tagli già effettuati, potrebbe arrivare infatti una nuova variazione il prossimo 12 dicembre. La scelta, annunciata da Christine Lagarde in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio Direttivo, è stata presa dopo l’attenta analisi del trend dell’inflazione in decrescita: “Crediamo che il processo disinflazionario è sulla buona strada e le informazioni ricevute vanno ... (Quifinanza.it)

Ad agosto prestiti in calo - tassi sui mutui al 4 - 1% - ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell’ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono diminuiti dell’1,5% sui dodici mesi (-1,6% nel mese precedente). -Foto: Agenzia Fotogramma- Unlimited News - Notizie dal mondo . (Unlimitednews.it)

Valditara : “Docenti e ATA meritano attenzione e rispetto. Stiamo lavorando per estendere gli sconti per treni - aerei - mutui e prestiti” - . Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso il suo sostegno al personale della scuola, sottolineando l'importanza del loro lavoro e la necessità di fornire loro gli strumenti e le risorse necessarie per svolgere al meglio il loro compito. Stiamo lavorando per estendere gli sconti per treni, aerei, mutui e prestiti” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola ... (Orizzontescuola.it)