Continui disagi in FiPiLi tre sindaci chiedono a Giani progetti per allargare la superstrada

(Di giovedì 17 ottobre 2024) EMPOLI –da. A chiederlo sono tredi territorio a margine della Sgc con una lettera al governatore. A scrivere sono i primi cittadini di Empoli, Lastra a Signa e Montelupo Fiorentino, Alessio Mantellassi, Emanuele Caporaro e Simone Londi. “La– dicono – è stata progettata tra gli anni Sessanta e Settanta, per un contesto ben diverso dall’odierno. L’inadeguatezza dell’arteria a sopportare il traffico quotidiano è sotto gli occhi di tutti. Nonostante gli interventi di sistemazione realizzati in alcuni tratti, permangono enormi criticità, in particolare nel tratto compreso fra Empoli e Lastra a Signa.” È così che idei tre comuni che più di altri subiscono le ricadute negative dell’attuale dell’inadeguatezza dellahanno deciso di scrivere ad Eugenioaffinché venga avviata una seria riflessione.