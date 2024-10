Napolipiu.com - Conte cambia formazione contro l’Empoli. Messaggio ai vecchi senatori

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il tecnico salentino rivoluziona il Napoli per la sfida, lanciando un segnale forte allaa guardia. Il Napoli potrebbe scendere in campocon unarivoluzionata. L’infortunio di Stanislav Lobotka ha accelerato il processo di rinnovamento voluto da Antonio, che ha deciso di affidarsi ai nuovi acquisti dell’estate 2024. Secondo quanto riportato da Il Mattino, saranno solo cinque i titolari dello scudetto presenti in campo: Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, Politano e Kvaratskhelia. L’infortunio di Lobotka e il disappunto del Napoli La Nations League ha lasciato in eredità al Napoli uno stop pesante: Lobotka dovrà restare fuori almeno due settimane a causa di una distrazione di primo grado al semitendinoso sinistro. Questo significa che salterà le sfideEmpoli, Lecce e probabilmente anche il Milan.