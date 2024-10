Lanazione.it - Chiusi de La Verna, la nuova biblioteca

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – Sabato 19 ottobre alle ore 16:00, laComunale ‘Fratello Sole, Sorella Luna’ inaugurerà ufficialmente la suasede in via Michelangelo 4, nel suggestivo scenario della montagna di San Francesco. Gestita dall’associazione ISDE Italia – Medici per l'Ambiente, larappresenta un centro di conoscenza, creatività e dinamismo culturale, rivolto a tutte le fasce d'età. Ospitata in un edificio moderno, spazioso e luminoso, lasarà una risorsa preziosa per la comunità, offrendo un programma ricco di attività didattiche e artistiche. Situata a 900 metri di altitudine, nel cuore degli Appennini, questo spazio sarà un punto di incontro privilegiato per scuole, bambini, giovani e adulti, con una particolare attenzione alla valorizzazione delle meraviglie della Natura.