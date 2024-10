Casa della Carità, tutto è nato con un lascito (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Casa della Carità di Milano è una Casa aperta sempre, a tutti, dove l’ospitalità è cultura. Voluta nel 2002 dal Cardinale Carlo Maria Martini, la Casa della Carità accoglie persone fragili e promuove cultura, partendo dalle storie di chi incontra ogni giorno. Due sono infatti le anime pulsanti della Casa: l’Accoglienza e l’Accademia della Carità. L’Accoglienza alla Casa si prende cura e accompagna all’autonomia persone che hanno alle spalle storie difficili e che alla Casa della Carità trovano un luogo accogliente e famigliare. Dalla relazione con le persone più fragili, infatti, nascono idee importanti per vivere bene insieme, tutti: per questo, l’Accademia della Carità organizza attività culturali rivolte ai cittadini, promuovendo così la cultura dell’accoglienza. Ilgiorno.it - Casa della Carità, tutto è nato con un lascito Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ladi Milano è unaaperta sempre, a tutti, dove l’ospitalità è cultura. Voluta nel 2002 dal Cardinale Carlo Maria Martini, laaccoglie persone fragili e promuove cultura, partendo dalle storie di chi incontra ogni giorno. Due sono infatti le anime pulsanti: l’Accoglienza e l’Accademia. L’Accoglienza allasi prende cura e accompagna all’autonomia persone che hanno alle spalle storie difficili e che allatrovano un luogo accogliente e famigliare. Dalla relazione con le persone più fragili, infatti, nascono idee importanti per vivere bene insieme, tutti: per questo, l’Accademiaorganizza attività culturali rivolte ai cittadini, promuovendo così la cultura dell’accoglienza.

