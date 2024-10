Lapresse.it - Camorra, maxi sequestro a ex boss degli scissionisti: ispirò ‘Ciro l’immortale’ di Gomorra

(Di giovedì 17 ottobre 2024) I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato un patrimonio mobiliare e immobiliare del valore di circa 19 milioni di euro a Gennaro Marino ‘McKay’, exche aveva ‘ispirato’ il personaggio dinella serie, La guardia di finanza ha eseguito il provvedimento emesso dalla Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli, su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia. Marino è in carcere dal 2004, fine pena 2077, per condanne definitive per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, omicidio, tentato omicidio,di persona, distruzione di cadavere, detenzione e porto illegale di armi da fuoco.