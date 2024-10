Borsa | Milano chiude in rialzo +109% ai massimi da 5 mesi

Borsa: Milano chiude in rialzo (+1,09%) ai massimi da 5 mesi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Seduta in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib è salito dell'1,09% superando la soglia dei 35 mila punti e terminando le contrattazioni a quota 35.038, ai massimi dalla seconda metà di maggio. Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo (+1,09%) ai massimi da 5 mesi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Seduta inper Piazza Affari. L'indice Ftse Mib è salito dell'1,09% superando la soglia dei 35 mila punti e terminando le contrattazioni a quota 35.038, aidalla seconda metà di maggio.

