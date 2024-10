Assobirra: “Ridurre in manovra le accise di 2 centesimi e sconti per birrifici artigianali” (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Crediamo necessario dare certezze agli imprenditori che vogliono investire e quindi porre fine all’adozione di misure provvisorie" "In vista dell’approvazione della Legge di Bilancio 2025, Assobirra chiede al Governo di Ridurre le accise sulla birra di 2 centesimi e ripristinare gli sconti per i birrifici artigianali fino 60 mila ettolitri. Con questa misura, le accise Sbircialanotizia.it - Assobirra: “Ridurre in manovra le accise di 2 centesimi e sconti per birrifici artigianali” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Crediamo necessario dare certezze agli imprenditori che vogliono investire e quindi porre fine all’adozione di misure provvisorie" "In vista dell’approvazione della Legge di Bilancio 2025,chiede al Governo dilesulla birra di 2e ripristinare gliper ifino 60 mila ettolitri. Con questa misura, le

