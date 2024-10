Arresto a Napoli: un giovane di 25 anni accusato di furto aggravato in un’operazione di polizia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella mattina di ieri, le forze dell’ordine di Napoli hanno portato a termine un’operazione che ha portato all’Arresto di un giovane di 25 anni, già noto alle autorità per precedenti reati. Il giovane è stato accusato di furto aggravato in concorso con altri complici, attualmente non identificati. L’azione della polizia di Stato ha rivelato la prontezza e la determinazione degli agenti nel contrastare la criminalità nella città partenopea. I dettagli dell’operazione di polizia L’operazione si è svolta nell’area di via Falcone Beneventano, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno notato due veicoli che procedevano a grande velocità. La situazione ha immediatamente attirato l’attenzione della pattuglia, che ha deciso di seguire i mezzi sospetti, intuendo la possibilità di un’attività criminale in corso. Gaeta.it - Arresto a Napoli: un giovane di 25 anni accusato di furto aggravato in un’operazione di polizia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella mattina di ieri, le forze dell’ordine dihanno portato a termineche ha portato all’di undi 25, già noto alle autorità per precedenti reati. Ilè statodiin concorso con altri complici, attualmente non identificati. L’azione delladi Stato ha rivelato la prontezza e la determinazione degli agenti nel contrastare la criminalità nella città partenopea. I dettagli dell’operazione diL’operazione si è svolta nell’area di via Falcone Beneventano, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno notato due veicoli che procedevano a grande velocità. La situazione ha immediatamente attirato l’attenzione della pattuglia, che ha deciso di seguire i mezzi sospetti, intuendo la possibilità di un’attività criminale in corso.

