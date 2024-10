Accoltella il fratello dopo un litigio e poi resta a guardarlo mentre è a terra in una pozza di sangue (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il fatto è avvenuto ieri a Tor Bella Monaca, periferia di Roma. Sottoposto a fermo dai carabinieri intervenuti sul posto, l'uomo è stato prima portato al policlinico di Roma Tor Vergata per un consulto psichiatrico e poi nel carcere di Regina Coeli. Fanpage.it - Accoltella il fratello dopo un litigio e poi resta a guardarlo mentre è a terra in una pozza di sangue Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il fatto è avvenuto ieri a Tor Bella Monaca, periferia di Roma. Sottoposto a fermo dai carabinieri intervenuti sul posto, l'uomo è stato prima portato al policlinico di Roma Tor Vergata per un consulto psichiatrico e poi nel carcere di Regina Coeli.

