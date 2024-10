Abusi sessuali l’arcidiocesi di Los Angeles patteggia | pagherà 880 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)di Los, la più grande degli Stati uniti, ha accettato di pagare 880dia 1.353 persone le quali affermano di essere state abusate sessualmente da bambini dal clero cattolico. Lo scrive il New York Times. Si tratta del più alto pagamento singolo da parte di una diocesi per le vicende di, che porta il totale finora pagato dall’istituzione cattolica principale della California a oltre 1,5 miliardi di. L’accordo è stato annunciato mercoledì in una dichiarazione congiunta degli avvocati per i querelanti e. “Mi dispiace per ognuno di questi incidenti, dal profondo del mio cuore”, ha affermato in una dichiarazione l’arcivescovo José H. Gomez. “La mia speranza è che questo fornisca una certa misura di guarigione per ciò che questi uomini e donne hanno sofferto”.