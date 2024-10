A Firenze sono ripartiti i corsi gratuiti di sahaja yoga, una via per ritrovare la pace (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze – Da alcuni anni sahaja yoga Italia APS diffonde anche a Firenze gli insegnamenti di Shri Mataji Nirmala Devi con appuntamenti gratuiti di meditazione rivolti a persone di ogni età. Giovedì 10 ottobre è stato presentato il corso autunnale gratuito di otto date che prenderà il via giovedì Firenzetoday.it - A Firenze sono ripartiti i corsi gratuiti di sahaja yoga, una via per ritrovare la pace Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)– Da alcuni anniItalia APS diffonde anche agli insegnamenti di Shri Mataji Nirmala Devi con appuntamentidi meditazione rivolti a persone di ogni età. Giovedì 10 ottobre è stato presentato il corso autunnale gratuito di otto date che prenderà il via giovedì

Firenze - apre il Villaggio della salute di Corri la Vita : screening gratuiti - Il Villaggio della Salute è stato inaugurato oggi da Eleonora Frescobaldi presidente di Corri La Vita Onlus con Eugenio Giani presidente della Regione Toscana, Cosimo Guccione, presidente del Consiglio Comunale, Katia Belvedere, direttrice Ispro e Alexander Peirano, presidente Lilt Firenze, insieme ai rappresentanti del gruppo Florence Dragon Lady Lilt. (Lanazione.it)

Firenze - tutti insieme di corsa all’Albereta : partono gli allenamenti gratuiti di gruppo - Questa nuova serie di allenamenti rappresenta un'occasione ideale per scoprire o riscoprire la bellezza del Parco dell'Albereta e vivere momenti di sport in un contesto naturale unico. All'evento hanno partecipato Marco Ceccantini presidente di Uisp Firenze, Letizia Perini assessora allo sport del Comune di Firenze, Serena Perini presidentessa del Quartiere 3 di Firenze e Lucia De Ranieri, ... (Lanazione.it)

Alzheimer : a Bagno a Ripoli - Firenze e Figline Valdarno check up gratuiti - Perché informare e orientare gli anziani e le loro famiglie sui percorsi diagnostici e di cure già esistenti è un’importante azione di supporto e sollievo in qualsiasi stadio di compromissioni cognitive. Firenze, 11 settembre 2024 - Nel mese dedicato all'Alzheimer, settembre, la cooperativa sociale Nomos organizza check up gratuiti (su prenotazione) per fare prevenzione della salute del ... (Lanazione.it)