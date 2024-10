Von der Leyen chiede ai leader dell’Ue di valutare gli hub di rimpatrio sul modello italiano in Albania (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il modello italiano degli hotspot in Albania, nonostante le preoccupazioni delle organizzazioni umanitarie che si occupano di immigrazione, potrebbe presto essere replicato in altri Paesi europei, se non diventare parte integrante della politica europea sull’immigrazione. Secondo quanto apprende il Guardian, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiesto in una lettera agli Stati membri di «valutare» il modello degli hub di rimpatrio al di fuori dell’Ue, una pratica che attualmente è illegale secondo la normativa europea, e che per questo necessita di essere discussa a Bruxelles. La lettera arriva alla vigilia di un summit della Commissione europea sull’immigrazione, che si terrà giovedì e venerdì, e durante il quale dovrebbero essere annunciante nuove misure. Lettera43.it - Von der Leyen chiede ai leader dell’Ue di valutare gli hub di rimpatrio sul modello italiano in Albania Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ildegli hotspot in, nonostante le preoccupazioni delle organizzazioni umanitarie che si occupano di immigrazione, potrebbe presto essere replicato in altri Paesi europei, se non diventare parte integrante della politica europea sull’immigrazione. Secondo quanto apprende il Guardian, la presidente della Commissione europea Ursula von derha chiesto in una lettera agli Stati membri di «» ildegli hub dial di fuori, una pratica che attualmente è illegale secondo la normativa europea, e che per questo necessita di essere discussa a Bruxelles. La lettera arriva alla vigilia di un summit della Commissione europea sull’immigrazione, che si terrà giovedì e venerdì, e durante il quale dovrebbero essere annunciante nuove misure.

