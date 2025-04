Addio al hair stylist dei vip si è spento Ferdinando Voluttoso

Ferdinando Voluttoso, uno dei più apprezzati hair stylist di Chiaia. Partito da San Giovanni a Teduccio aveva poi lavorato in location di grande rilievo come ad esempio a piazza dei Martiri a palazzo Partanna nel salone che porta il suo nome e presso l'hotel Esedra di Roma.

