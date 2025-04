Gaza mozione unitaria di Pd M5s e Avs 10 impegni da riconoscimento Stato Palestina a sanzioni a Israele

mozione congiunta del centrosinistra, Pd, M5s e Avs, è stata presentata questo pomeriggio: il testo impegna il governo a una serie di impegni su Gaza, dalla condanna di qualsiasi piano di espulsione dei palestinesi dalla Striscia allo stop alla vendita di armi a Israele. Leggi su Fanpage.it Unacongiunta del centrosinistra, Pd, M5s e Avs, è stata presentata questo pomeriggio: il testo impegna il governo a una serie disu, dalla condanna di qualsiasi piano di espulsione dei palestinesi dalla Striscia allo stop alla vendita di armi a

Gaza, mozione unitaria di Pd, M5s e Avs: 10 impegni, da riconoscimento Stato Palestina a sanzioni a Israele. Medio Oriente, Bbc: Hamas ha respinto proposta israeliana di accordo". LIVE. Israele-Hamas, le ultime notizie di oggi | Teheran: «Il secondo round di colloqui Iran-Usa sul nucleare si terranno in Oman, non a Roma». Hamas: rispondiamo entro 48 ore a proposta tregua Israele. Mo: Fratoianni, ‘mozione unitaria fatto politico importante, governo ipocrita’. Come mai Meloni ha assecondato la mozione del PD sul cessate il fuoco a Gaza. Che cosa vuol dire il cessate il fuoco a Gaza chiesto dal Parlamento. Ne parlano su altre fonti

