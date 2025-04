Comprano diamanti in banca ma il prezzo è gonfiato Banco Bpm condannato a risarcire 440mila euro

Banco Bpm è stata condannata a risarcire dei clienti per quasi 440mila euro per i “diamanti da investimento”. I clienti avevano acquistato, tra il 2012 e il 2014, diamanti da investimento tramite la filiale di Monza dell’allora Credito Bergamasco (poi Banco Bpm), “per il tramite e su proposta della banca”, ha sostenuto il correntista che ha trascinato l'istituto di credito davanti al giudice monzese. Dettagli sugli investimenti in diamanti Un acquisto effettuato “su espressa sollecitazione all’investimento” da parte degli allora direttore e vicedirettore della banca, che “l’avevano rassicurato e garantito in ordine alla redditività dell’operazione”. Ilgiorno.it - Comprano diamanti in banca, ma il prezzo è “gonfiato”: Banco Bpm condannato a risarcire 440mila euro Leggi su Ilgiorno.it Monza – È del Tribunale civile di Monza la nuova sentenza su una delle banche coinvolte nel caso della Intermarket Diamond Business spa, fallita nel 2019.Bpm è stata condannata adei clienti per quasiper i “da investimento”. I clienti avevano acquistato, tra il 2012 e il 2014,da investimento tramite la filiale di Monza dell’allora Credito Bergamasco (poiBpm), “per il tramite e su proposta della”, ha sostenuto il correntista che ha trascinato l'istituto di credito davanti al giudice monzese. Dettagli sugli investimenti inUn acquisto effettuato “su espressa sollecitazione all’investimento” da parte degli allora direttore e vicedirettore della, che “l’avevano rassicurato e garantito in ordine alla redditività dell’operazione”.

