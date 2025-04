Curling obiettivo podio per l’Italia ai Mondiali di doppio misto tornano i campioni olimpici Mosaner Constantini

Curling formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner. I campioni olimpici in carica rappresenteranno infatti l'Italia ai prossimi Mondiali di doppio misto 2025, in programma dal 26 aprile al 3 maggio sul ghiaccio canadese di Fredericton.Si tratta di una rassegna iridata molto importante verso i Giochi di Milano Cortina 2026, anche perché metterà in palio i primi sette pass olimpici diretti nella specialità. l'Italia, già qualificata in qualità di Paese ospitante, sfrutterà invece questo torneo in Canada per consentire a Constantini e Mosaner di ritrovare il feeling (un aspetto fondamentale nel doppio misto) ed effettuare così una preziosa prova generale in vista delle Olimpiadi di casa.Constantini-Mosaner sarà una delle formazioni più accreditate al via del Mondiale e metterà nel mirino la zona podio per provare a salvare almeno parzialmente ed in extremis il bilancio di una stagione sin qui estremamente negativa per il Curling azzurro (nessuna medaglia tra Europei e Mondiali sia con la squadra maschile che con il team femminile).

