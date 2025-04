PANINI COMICS presenta Le storie di Topolino

Topolino, ce n’è davvero per tutti i gusti! È da qui che nasce Le storie di Topolino, la nuova collana bimestrale edita da PANINI COMICS che presenterà i capolavori che hanno debuttato negli ultimi anni sulle pagine del settimanale sotto una veste unica e imperdibile, per poterne ammirare i disegni e leggere le storie tutte d’un fiato.Il primo volume de Le storie di Topolino – disponibile da mercoledì 16 aprile in fumetteria e su PANINI.it e, solo in edicola, in abbinata a Topolino 3621 – è dedicato alla prima serie completa (190 pagine di fumetto) de Le Isole della Cometa: un’avventura di formazione con la “A” maiuscola, scritta da Alex Bertani e Pietro B. Nerdpool.it - PANINI COMICS presenta Le storie di Topolino Leggi su Nerdpool.it Racconti ambientati in ogni epoca, cacce al tesoro mozzafiato, viaggi spaziali avventurosi, supereroi rocamboleschi e misteri affascinanti. di questo e molto altro raccontano le pagine a fumetti di, ce n’è davvero per tutti i gusti! È da qui che nasce Ledi, la nuova collana bimestrale edita dache presenterà i capolavori che hanno debuttato negli ultimi anni sulle pagine del settimanale sotto una veste unica e imperdibile, per poterne ammirare i disegni e leggere letutte d’un fiato.Il primo volume de Ledi– disponibile da mercoledì 16 aprile in fumetteria e su.it e, solo in edicola, in abbinata a3621 – è dedicato alla prima serie completa (190 pagine di fumetto) de Le Isole della Cometa: un’avventura di formazione con la “A” maiuscola, scritta da Alex Bertani e Pietro B.

