Cruciani Mai detto che i napoletani sono incivili Ma Guida e Maresca spieghino il perché della loro scelta

Cruciani: «Mai detto che i napoletani sono incivili. Ma Guida e Maresca spieghino il perché della loro scelta»">Nel corso della trasmissione televisiva “Salite sulla giostra”, è intervenuto il giornalista Giuseppe Cruciani, che ha affrontato il caso Guida–Maresca con parole destinate a far discutere, tornando sulle polemiche nate in seguito alla decisione dei due arbitri campani di non dirigere più partite del Napoli.«Gli incivili esistono ovunque – ha esordito Cruciani –. Basta guardare le inchieste sulla curva dell’Inter: lì si è arrivati persino all’omicidio di un loro leader. Parliamo di delinquenza vera e propria, e situazioni del genere non sono esclusive di una sola città». Poi precisa: «Non ho mai detto che i napoletani sono incivili. Mi sembra di aver solo fatto notare che è accaduto solo a Napoli che un arbitro abbia chiesto di non arbitrare una squadra per timore della propria incolumità o di quella della propria famiglia». Napolipiu.com - Cruciani: «Mai detto che i napoletani sono incivili. Ma Guida e Maresca spieghino il perché della loro scelta» Leggi su Napolipiu.com : «Maiche i. Mail»">Nel corsotrasmissione televisiva “Salite sulla giostra”, è intervenuto il giornalista Giuseppe, che ha affrontato il casocon parole destinate a far discutere, tornando sulle polemiche nate in seguito alla decisione dei due arbitri campani di non dirigere più partite del Napoli.«Gliesistono ovunque – ha esordito–. Basta guardare le inchieste sulla curva dell’Inter: lì si è arrivati persino all’omicidio di unleader. Parliamo di delinquenza vera e propria, e situazioni del genere nonesclusive di una sola città». Poi precisa: «Non ho maiche i. Mi sembra di aver solo fatto notare che è accaduto solo a Napoli che un arbitro abbia chiesto di non arbitrare una squadra per timorepropria incolumità o di quellapropria famiglia».

