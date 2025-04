Tari cala la tassa rifiuti a Milano ecco quanto si spenderà nel 2025

cala la tassa rifiuti del Comune di Milano. La Giunta di Palazzo Marino ha approvato la diminuzione della Tari e passa in Consiglio comunale. La tassa nel 2025 costerà mediamente un decimo in meno rispetto allo scorso anno, 'sconto' che si aggiunge alle altre riduzioni applicate negli ultimi tre. Milanotoday.it - Tari, cala la tassa rifiuti a Milano: ecco quanto si spenderà nel 2025 Leggi su Milanotoday.it ladel Comune di. La Giunta di Palazzo Marino ha approvato la diminuzione dellae passa in Consiglio comunale. Lanelcosterà mediamente un decimo in meno rispetto allo scorso anno, 'sconto' che si aggiunge alle altre riduzioni applicate negli ultimi tre.

