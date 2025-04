Dedura Palomero vince il primo incontro ATP ma esagera con l8217esultanza davanti al rivale infortunato

Dedura-Palomero, primo classe 2008 a vincere una partita nel circuito ATP, si è scatenato dopo il ritiro di Shapovalov per infortunio. Leggi su Fanpage.it L'esultanza diclasse 2008 are una partita nel circuito ATP, si è scatenato dopo il ritiro di Shapovalov per infortunio.

Potrebbe interessarti anche:

La Virtus incappa in una serata storta, al PalaBarbuto vince il Napoli Basket

Finisce nel peggiore dei modi la sfida del PalaBarbuto per la Virtus Bologna. Finisce con una sconfitta inopinata per almeno tre ordini di motivi. Il primo il livello dell'avversario, Napoli ...

Rugby 7, a Perth vince l’Argentina

Si è disputata a Perth, in Australia, la terza tappa del Hbsc Svns 2025, il tour mondiale di rugby a sette con una tre giorni di partite che fin da subito hanno regalato sorprese ed emozioni. A ...

Sinner, come cambia il ranking con Australian Open: classifica se vince o perde

(Adnkronos) – Jannik Sinner nella finale degli Australian Open 2025 per difendere il primo posto del ranking. Dopo l'ascesa dello scorso giugno, con la semifinale al Roland Garros che gli ha ...

Dedura-Palomero vince il primo incontro ATP ma esagera con l'esultanza davanti al rivale infortunato. Dedura-Palomeno, il primo 2008 a vincere un match ATP. Ok Darderi, fuori Cobolli. Diego Dedura-Palomero vince all’ATP di Monaco di Baviera. Fonseca trionfa alle Next Gen ATP Finals: “Onestamente, non so come ho fatto nel secondo set” (Video). Ne parlano su altre fonti

eurosport.it riferisce: Dedura-Palomeno, il primo 2008 a vincere un match ATP. Ok Darderi, fuori Cobolli - TENNIS, MONACO DI BAVIERA - Il lucky loser tedesco Diego Dedura Palomero supera Shapovalov per 7-6 3-0 e ritiro e diventa il primo tennista classe 2008 ...

Segnala msn.com: Atp Tokyo, Berrettini vince primo set con Fils ma poi si ritira - (Adnkronos) - Matteo Berrettini vince il primo set contro il francese Arthur Fils agli ottavi di finale del torneo Atp di Tokyo ma poi è costretto al ritiro. Il tennista romano vince il primo ...