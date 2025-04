Annullo filatetico in onore dei giurandi del Accademia Aereonuatica

dell'evento "Giuramento e battesimo corso Falco VI Accademia Aeronautica", in programma a Caserta, mercoledì 16 aprile, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, con un bollo speciale con la dicitura: "Giuramento e Battesimo Corso Falco VI Accademia Aeronautica - 16.

