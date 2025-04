Piazza Cavour tra topi e rifiuti I residenti Soffocati dal degrado VIDEO

Piazza Cavour versa da anni in uno stato di degrado assoluto. Discariche, abusive, orinatoi a cielo aperto, aiuole con erba altissima. E topi, colonie di topi. Davvero troppo per una Piazza che in poche decine di metri ospita due stazioni della. Napolitoday.it - Piazza Cavour tra topi e rifiuti. I residenti: "Soffocati dal degrado" |VIDEO Leggi su Napolitoday.it È uno dei luoghi più iconici della città, eppureversa da anni in uno stato diassoluto. Discariche, abusive, orinatoi a cielo aperto, aiuole con erba altissima. E, colonie di. Davvero troppo per unache in poche decine di metri ospita due stazioni della.

Potrebbe interessarti anche:

Paura in piazza Cavour, il tendone si stacca per il forte vento: travolta una donna

ANCONA - Stava passeggiando in piazza Cavour quando il tendone di una bancarella si è staccato per il forte vento e l'ha travolta. Paura questa mattina, ooco dopo mezzogiorno, per una donna di 65 ...

Guasto ad un macchinario, interrotti gli abbattimenti degli alberi in piazza Cavour

ANCONA - A seguito di un guasto imprevisto del macchinario usato dalla ditta incaricata dei lavori, si è reso necessario interrompere gli abbattimenti degli alberi in piazza Cavour. A oggi sono ...

La filosofia di strada approda in piazza Cavour, incontro con Davide valenti

Sabato 5 aprile, in piazza Cavour ad Agrigento alle ore 11, il filosofo Davide Valenti darà inizio a un nuovo progetto: la filosofia di strada individuale. I cittadini potranno trovarlo seduto su ...

Piazza Cavour tra topi e rifiuti. I residenti: "Soffocati dal degrado" |VIDEO. Eboli, rifiuti abbandonati per strada: topi e degrado in centro. Odissea piazza Cavour: costretti a passare tra distese di rifiuti, tanfo e grossi topi morti (FOTO). Una pizza rossa per cena: anche a Prati i topi banchettano tra i rifiuti. Ancona, emergenza topi in tutta la città. Arrivano anche dentro le case. «Go fast!»: l’urlo delle turiste. Ne parlano su altre fonti