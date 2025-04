Strada dissestata dopo i lavori per la fibra diffidati comune e società

società Iper fibra S.r.l. per il mancato ripristino del manto Stradale a seguito dei lavori di installazione della fibra ottica in via Catauli. “Ho. Casertanews.it - Strada dissestata dopo i lavori per la fibra, diffidati comune e società Leggi su Casertanews.it Il Capogruppo Consiliare di Fratelli d'Italia a Caserta, Pasquale Napoletano, ha formalmente diffidato l'Amministrazione Comunale e laIperS.r.l. per il mancato ripristino del mantole a seguito deidi installazione dellaottica in via Catauli. “Ho.

Potrebbe interessarti anche:

Incidente ai Colli, furgone si ribalta dopo scontro con un suv: chiusa strada del Palazzo

Incidente nella zona dei colli di Pescara con un furgone che si è ribaltato a causa di uno scontro laterale con un suv della Jeep. Come informa la polizia locale si è resa necessaria la chiusura ...

Terremoto Campi Flegrei, le foto dopo la scossa: i danni, i soccorsi, la gente in strada

Una prima scossa di magnitudo 4.4 si è registrata all'1.25. Poi un'altra di magnitudo 1.6 all’1.40, una di magnitudo 1.1 all’1.47 e l'ultima, alle 3.26, di magnitudo 1.1. Paura a Bagnoli, dove una ...

Calcio – Gravissimo episodio dopo Latina-Trapani di ieri: un giocatore dei nerazzurri fermato in strada e colpito con un pugno in volto

Violenza fuori dal campo: calciatore assalito dopo Latina-Trapani Una giornata di sport si è trasformata in un gravissimo episodio di violenza fuori dallo stadio, con un’aggressione che ha ...

Strada dissestata dopo i lavori per la fibra, diffidati comune e società. Strada dissestata causa lavori. La segnalazione di alcuni lettori di via Bramante a Roccaravindola.. Strada dissestata sulla SP 21 per Marsala, l’ex Provincia inizia i lavori. In Via Atleti Azzurri Astigiani i residenti chiedono di intervenire sulla strada dissestata. VICENZA | ZONA STADIO, UN ANNO DALL’ALLUVIONE, I RESIDENTI: «ASFALTATURE E RIQUALIFICAZIONE». Acque e Pisamo, 54mila metri quadri di nuovo asfalto. Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: Napoli, strade dissestate e pericolose: lavori per 200mila euro tra Barra e Ponticelli - Nuovi cantieri a Barra e a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, per rifare alcune strade per le quali manca manutenzione da diversi anni. Si corre ai ripari con l'intervento da ...

Segnala msn.com: Via Cesura riapre in tempi record dopo i lavori di riasfaltatura - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Riporta msn.com: La cura post-alluvione: lavori su strade e frane - A due anni dall’alluvione, a Novafeltria la frazione di Uffogliano (tra le zone più colpite in paese) rivede la ...