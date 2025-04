Marco Salvador Felice del risultato di un alternativa civica e moderata

alternativa civica e moderata". Così Marco Salvador al termine delle votazioni a Pordenone. La vittoria è andata al candidato per il centrodestra Alessandro Basso, ma l'esponente de La civica guarda il bicchiere mezzo pieno considerando il punto. Pordenonetoday.it - Marco Salvador: "Felice del risultato di un'alternativa civica e moderata" Leggi su Pordenonetoday.it "Dopo queste elezioni abbiamo posto le basi per un'". Cosìal termine delle votazioni a Pordenone. La vittoria è andata al candidato per il centrodestra Alessandro Basso, ma l'esponente de Laguarda il bicchiere mezzo pieno considerando il punto.

Potrebbe interessarti anche:

Marco Salvador: "Felice del risultato per un'alternativa civica e moderata"

"Dopo queste elezioni abbiamo posto le basi per un'alternativa civica e moderata". Così Marco Salvador al termine delle votazioni a Pordenone. La vittoria è andata al candidato per il centrodestra ...

Il Movimento 5 stelle: "Bene l'esperimento di Marco Salvador, Pordenone ritrovi il valore del civismo"

"Guardiamo con simpatia ed estrema attenzione la discesa in campo di Marco Salvador a capo di liste civiche che mai come nel caso di elezioni per il sindaco sono la vera espressione delle città, ...

Salvador: "Felice del risultato. Lo strappo con Conficoni? Quando si tende all'estrema sinistra si perde"

"Dopo queste elezioni abbiamo posto le basi per un'alternativa civica e moderata". Così Marco Salvador al termine delle votazioni a Pordenone. La vittoria è andata al candidato per il centrodestra ...

Salvador: "Felice del risultato. Lo strappo con Conficoni? Quando si tende all'estrema sinistra si perde". Alessandro Basso è il nuovo sindaco di Pordenone: «Risposta della città univoca, abbiamo prevalso ovunque». Marco Salvador Felice del risultato per un alternativa civica e moderata. Salvador Felice del risultato Lo strappo con Conficoni Quando si tende al estrema sinistra si perde. Ne parlano su altre fonti

Segnala ansa.it: Pordenone, vince Basso(FdI), felice per successo in tutta città - "Sono davvero felice per un risultato che non solo rispecchia le previsioni, ma ci regala addirittura soddisfazioni più ampie di quanto ci aspettavamo al termine di una campagna elettorale che è stata ...