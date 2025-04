Malore mentre è in attesa al pronto soccorso muore 55enne

pronto soccorso dell'ospedale di Francavilla Fontana Imolaoggi.it - Malore mentre è in attesa al pronto soccorso, muore 55enne Leggi su Imolaoggi.it La procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo di 55 anni avvenuta ieri neldell'ospedale di Francavilla Fontana

Milano, malore mentre fa clownterapia: volontario 26enne muore al Niguarda

È morto nei giorni scorsi per un malore all’ospedale Niguarda di Milano, poco dopo aver finito di esibirsi come clown per i piccoli pazienti del nosocomio milanese. Filippo Bonacchi, 26 anni, ...

Milano, ha un malore mentre fa clownterapia: volontario 26enne morto al Niguarda

L'attore aveva appena finito di esibirsi per i piccoli pazienti del nosomocomio quando si è accasciato a terra ed è deceduto. Il cordoglio dei suoi ex compagni di corso e dei docenti

Un malore mentre fa clownterapia in ospedale: morto l'attore Filippo Bonacchi

Si è spento improvvisamente a 26 anni Filippo Bonacchi, astro nascente del teatro impegnato in attività di clownterapia. Sabato 29 marzo si era appena esibito nelle corsie dell'ospedale Niguarda di ...

