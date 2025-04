Lucio Corsi parte il tour Estate 2025 con 28 date nei principali festival italiani

tour 2025”, tutto esaurito in ogni città, Lucio Corsi annuncia le date del suo tour estivo “Estate 2025”, con 28 imperdibili concerti nei migliori festival musicali italiani, tra cui spiccano i due eventi speciali di “Ippodromi 2025” a Roma e Milano.21 giugno 2025 – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle7 settembre 2025 – Milano Summer festival, Ippodromo Snai San SiroBiglietti disponibili online sui circuiti ufficiali. Lucio Corsi rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025Oltre al tour, Lucio Corsi sarà il rappresentante italiano all’Eurovision 2025, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. Dopo il secondo posto a Sanremo 2025 e il Premio della Critica Mia Martini, l’artista porterà sul palco europeo il suo stile poetico, surreale e profondamente italiano. Dailyshowmagazine.com - Lucio Corsi: parte il tour Estate 2025 con 28 date nei principali festival italiani Leggi su Dailyshowmagazine.com Dopo il successo del “Club”, tutto esaurito in ogni città,annuncia ledel suoestivo “”, con 28 imperdibili concerti nei migliorimusicali, tra cui spiccano i due eventi speciali di “Ippodromi” a Roma e Milano.21 giugno– Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle7 settembre– Milano Summer, Ippodromo Snai San SiroBiglietti disponibili online sui circuiti ufficiali.rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song ContestOltre alsarà il rappresentante italiano all’Eurovision, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. Dopo il secondo posto a Sanremoe il Premio della Critica Mia Martini, l’artista porterà sul palco europeo il suo stile poetico, surreale e profondamente italiano.

