Dazi export e competizione Il futuro del pharma italiano secondo Fausta Bergamotto Mimit

Iniziative come gli Healthcare Awards sono fondamentali, perché offrono alle istituzioni l'opportunità di dialogare con il mondo produttivo e scientifico, trasformandosi in un volano di crescita e sviluppo. Questi momenti permettono agli operatori del settore di incontrarsi, confrontarsi, condividere esperienze e, soprattutto, costruire insieme percorsi di evoluzione nel campo della salute.Il comparto sanitario e del biotech rappresenta un settore industriale di primaria importanza. L'industria farmaceutica e biotecnologica è difatti fortemente strategica per l'Italia; basti solo pensare che a livello di produzione, il nostro Paese ha raggiunto i 56 miliardi di euro, di cui almeno 54 destinati all'export. Questo dato ci conferma come un hub di riferimento a livello mondiale.È un'industria che investe moltissimo in ricerca e sviluppo e che riveste un ruolo cruciale anche in termini di sicurezza nazionale.

