Pentathlon, Giorgio Malan: "Proiettato verso Los Angeles 2028". Nel 2026 la Coppa del Mondo in Italia

un nuovo obiettivo: quello di arrivare a Lose magari confermare o migliorare la medaglia, di bronzo, vinta a Parigi 2024 al termine di un lungo inseguimento nella gara maschile dimoderno.E’ undesideroso di provare nuovi stimoli e di capire come si potrà adattare alla scomparsa della prova di equitazione in favore del percorso a ostacoli quello che durante il “The five gala”, evento organizzato dalla FIPM, ha dichiarato: “L’inserimento degli ostacoli è un bel cambiamento, dispiace dover abbandonare l’equitazione ma a me piacciono le sfide e non vedo l’ora di migliorare. Il mio obiettivo è arrivare a Lose non vedo l’ora di sperimentare”.Poi ha aggiunto: “È divertente, ma bisogna adattarsi e sono convinto che riuscirò ad essere competitivo.