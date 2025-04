Davide Carbisiero ucciso a 20 anni parla il fratello 8220Chiedo solo giustizia nient8217altro8221

fratello di Davide, il ventenne ucciso con un colpo di pistola domenica notte in una sala slot a Cesa (Caserta). Leggi su Fanpage.it Dolore e sconcerto nelle parole di Gennaro Corbisiero,di, il ventennecon un colpo di pistola domenica notte in una sala slot a Cesa (Caserta).

Ucciso a colpi di pistola in una sala slot nel Casertano: l’agguato sul 19enne Davide Carbisiero

Sarebbe stato ucciso con almeno tre colpi di arma da fuoco il 19enne Davide Carbisiero, freddato all’interno di un bar sala slot di Cesa, nel Casertano, alle 7 di questa mattina. Il giovane è ...

Davide Carbisiero ucciso a 19 anni, fermato un 17enne. La lite prima dell'omicidio: cosa sappiamo

È ancora da ricostruire il contesto in cui è maturato l'omicidio del 19enne Davide Carbisiero, ammazzato all'alba del 13 aprile, domenica delle Palme, in una sala slot di...

Davide Carbisiero ucciso a Cesa, il 17enne fermato: “Non volevo ucciderlo, è stato un errore”

Domani l'udienza di convalida del fermo del 17enne accusato dell'omicidio di Davide Carbisiero, ucciso Domenica delle Palme nella sala slot di Cesa (Caserta)Continua a leggere

